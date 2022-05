Pogba alla Juve, un bianconero a Manchester tramite scambio: tutti i dettagli

Non solo il possibile ritorno di Pogba a parametro zero. L’ipotesi di scambio Juventus-Manchester United

È l’ultima vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Una stagione che per la squadra bianconera, dopo oltre un decennio di successi, si concluderà senza titoli e con il solo obiettivo quarto posto raggiunto.

Dopo l’arrivo di Vlahovic a gennaio, la rifondazione continua: hanno già salutato Chiellini e Dybala, e nella giornata di ieri è stato confermato l’addio di Bernardeschi che non rinnoverà il contratto in scadenza. Sono inoltre diversi i giocatori bianconeri in bilico in vista del calciomercato estivo, soprattutto a centrocampo. Il primo della lista è Arthur, ma la dirigenza ascolterà offerte anche per McKennie e Rabiot. Con il francese ex PSG in scadenza di contratto nel 2023, infatti, la Juve potrebbe cercare una soluzione già in estate.

Calciomercato Juve, possibile scambio col Manchester United

Rabiot ha concluso positivamente la stagione, diventando un punto fisso per Allegri, e questo potrebbe anche attirare le attenzioni di club esteri, soprattutto in Premier League. L’ex PSG è stato già accostato a diverse società inglesi e potrebbe anche diventare un’importante contropartita tecnica nella prossima estate. Possibile in casa Juve un ritorno di fiamma per Martial, che rientrerà a Manchester dopo il prestito al Siviglia. Con i ‘Red Devils’ si potrebbe così intavolare uno scambio alla pari con valutazioni di circa 20 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Manchester-Torino non solo per Pogba.