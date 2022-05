Affondo Milan, arriva il gioiello: affare da 70 milioni

L’imminente passaggio nelle mani di Investcorp schiude al Milan le porte di un affare da 70 milioni: il gioiello può arrivare

La stagione che volge al termine – e più in generale questo preciso periodo storico – potrebbe essere ricordato come uno dei più floridi della recente storia rossonera. Mancano infatti solo 90′ – ed uscire con almeno un punto dal ‘Mapei Stadium’ domenica pomeriggio – per mettere in bacheca uno Scudetto a cui forse credevano in pochi, ad inizio anno.

Tra questi c’è certamente Paolo Maldini, il direttore dell’area tecnica rossonera protagonista di un lavoro eccezionale. L’acquisto di taluni profili il cui valore di mercato si è addirittura triplicato o quadruplicato – pensiamo a Theo Hernandez, Rafael Leao e Maignan solo per citarne alcuni – certificano lo stroardinario lavoro dell’ex leggenda, in campo, del Milan. Le buone notizie però non finiscono qui: a breve ci sarà il passaggio del club nelle mani di Investcorp, il ricchissimo fondo del Barhain. Il primo colpo dei nuovi proprietari, assicura il giornalista Rudy Galetti, potrebbe davvero essere da urlo.

Il Milan piomba su Darwin Núñez: ricco contratto sul tavolo

Salito alla ribalta del grande calcio grazie ad una stagione da 34 gol totali in 40 presenze con la maglia del Benfica, Darwin Núñez si è messo in luce anche in Champions League, grazie a gol e prestazioni scintillanti messi in campo contro Barcellona e Liverpool, tanto per citare alcune squadre contro cui l’uruguaiano ha ben figurato in campo. Secondo Galetti “fonti molto vicine al management di Investcorp riferiscono che il Milan è pronto a soddisfare le richiesta del Benfica per il suo gioiello“.

Viene altresì riportata l’informazione secondo cui “al giocatore verrebbe proposto un contratto molto allettante per provare a convincerlo a vestire la maglia rossonera“. Sul nuovo crack del calcio sudamericano permane sempre l’interesse del Manchester United, in piena rifondazione dopo l’arrivo di ten Hag. Anche altri club di Premier, nonchè il ricco PSG, si erano già affacciati sul giocatore. Il fascino del Milan, e il suo rinnovato progetto iper milionario, potrebbero però avere la meglio.