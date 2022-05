Milan-Investcorp, sfuma l’accordo: scenario inedito sulla cessione

Il fondo arabo si ritira a sorpresa dalla trattativa di acquisizione del Milan ed è strada spianata per gli americani di RedBird

Accantonato per un istante l’ultimo importantissimo impegno di campionato contro il Sassuolo, il Milan non può che essere soprappensiero per il futuro del club attualmente nelle mani di Elliott.

Infatti quel che fino a pochissimi giorni fa sembrava essere un accordo vicino alla fumata bianca, il fondo arabo Investcorp ha deciso di interrompere le trattative sull’acquisizione delle quote societarie del Milan. L’offerta, va ricordato, era ferma a poco più di 1 miliardo di euro.

Quest’azione inaspettata spiana di fatto la strada al fondo americano RedBird, da cui è già giunta un’offerta da 1,3 miliardi di euro che potrebbe lievitare nel corso degli anni di altri 500 milioni. A fare da contorno sono previsti almeno 600 milioni di euro di equity. E la firma è davvero vicina. In questo scenario inedito, Elliott e Singer – attesi proprio a Reggio Emilia per il gran finale di stagione – sarebbero persino disposti a trattenere una minoranza delle quote. Un gesto importante che dona ancor più serenità all’ambiente e fornisce ulteriori garanzie per il progetto di crescita.