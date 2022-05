Il colpo dell’Inter cambia i piani della Juventus: cessione dolorosa

Con il possibile arrivo di Asllani all’Inter, l’Empoli potrebbe bussare in casa Juventus per Fagioli o Rovella: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri chiuderà nel weekend una stagione non particolarmente positiva. I bianconeri, che dopo 11 anni dall’ultima volta non alzeranno nessun trofeo, in quest’annata hanno sofferto molto la partenza negli ultimi giorni di calciomercato di Cristiano Ronaldo ed il tecnico livornese, soltanto nelle battute finale del 2021, è riuscito a rimettere in sesto una barca che rischiava seriamente di affondare.

Alla fine l’obiettivo Champions è stato raggiunto con una certa tranquillità, ben tre giornate di anticipo rispetto al finale thrilling della guida Pirlo, ma resta il rammarico per la Serie A e, soprattutto, per la finalissima di Coppa Italia contro l’Inter. I nerazzurri sono stati i carnefici della Juventus in questa stagione. Prima in campionato, con la vittoria allo Stadium che ha escluso ogni velleità di vittoria finale per la Vecchia Signora, poi in Coppa trascinati da un grande Perisic.

Anche nella prossima estate, l’Inter potrebbe intrecciare il suo destino con la Juventus. I nerazzurri infatti sono sulle tracce di Kristian Asllani, regista dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli. In caso di arrivo del giovane albanese ad Appiano Gentile, il club toscano potrebbe infatti bussare proprio in casa Juve per il sostituto con due nomi che spiccano sugli altri: Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.

Calciomercato, l’effetto domino può travolgere la Juve

L’Empoli, club da sempre molto attento allo sviluppo ed alla crescita dei giovani talenti, potrebbe provare a mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro per Fagioli, forte dell’imminente scadenza del contratto, nel 2023, dell’ex Cremonese. D’altro canto, a breve ci sarà un incontro per il futuro del giovane regista bianconero del quale la Juventus non vorrebbe privarsi vista anche l’ottima annata in cadetteria. Discorso che invece potrebbe essere differente per Rovella, pronto al grande salto dopo un’annata fatta di alti e bassi in quel di Genova.