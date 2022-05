L’offerta che fa tremare il Milan: addio e maxi plusvalenza

Grande stagione per il Milan non solo come squadra ma anche attraverso i singoli. Tra le fila dei rossoneri ha avuto uno standard di rendimento molto elevato anche il giovane Kalulu per il quale si pensa all’adeguamento

Il Milan viaggia ad ampie falcate verso l’ultima fatica della stagione. Domenica pomeriggio i rossoneri saranno di scena sul campo del Sassuolo e con un solo punto potrà festeggiare uno scudetto che manca da oltre un decennio senza neanche guardare al risultato dell’Inter. Protagonista della gara sarà anche Pierre Kalulu che ha messo in scena la sua miglior stagione in carriera, affermandosi come una delle più grandi rivelazioni dell’intera annata di Serie A.

Il difensore classe 2000 era arrivato al Milan in sordina la passata stagione, mentre in questa approfittando anche dell’infortunio di Kjaer, ha saputo imporsi come una piacevole certezza. Nato terzino destro e sviluppatosi come ottimo ed affidabile centrale in rossonero, Kalulu ha saputo imporsi nelle gerarchie di Pioli come un elemento molto importante, sopperendo al meglio alla lunghissima assenza del centrale danese, out quasi per tutta la stagione.

Calciomercato Milan, crescita super per Kalulu: dalla Premier la pazza idea

Velocità, forza fisica e grandi letture difensive rappresentano le migliori caratteristiche di Kalulu, colpo straordinario di Paolo Maldini e soci nel rapporto qualità-prezzo-rendimento. Il classe 2000 costò meno di 500mila euro ed ora ha visto notevolmente incrementare il proprio valore. Lo sa bene il Milan che sta provando a mettere in piedi un adeguamento del contratto del giovane francese che attualmente percepisce 600 mila euro di ingaggio, e per il rendimento proposto in campo potrebbe quindi andare ad incrementare le entrate.

L’exploit di Kalulu non passa però sotto traccia anche al di fuori dei confini nazionali, con gli occhi indiscreti della Premier League che potrebbero posarsi su di lui. In particolare a spaventare il Milan potrebbe essere il Newcastle, società ambiziosa e ricchissima, che ha ottenuto l’obiettivo stagionale della salvezza con largo anticipo, ed ora punta a potenziare i ranghi in vista della prossima annata in cui si alzerà pesantemente l’asticella grazie anche ai soldi di Pif. La follia economica per Kalulu può infatti arrivare proprio dai Magpies, a caccia di difensori di talento, con un’eventuale proposta da circa 25 milioni di euro: in sostanza una maxi plusvalenza che potrebbe anche far gola alle casse del Milan.