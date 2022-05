Addio deciso alla Juventus: si accende il derby Inter-Milan

Un calciatore attualmente in forza alla Juventus lascerà il club bianconero, decisione presa: si accende la sfida tra Inter e Milan

Gli addii di Chiellini e Dybala sono stati a dir poco emozionanti. Due simboli della Juventus, che hanno salutato i propri amati tifosi all’Allianz Stadium, per l’ultima volta con indosso la maglia bianconera. La ‘Joya’, dopo il pareggio contro la Lazio, è scoppiata in un pianto a dirotto che rimarrà impresso nella mente dei sostenitori della ‘Vecchia Signora’.

Il beniamino, il dieci, il giocatore con più qualità in Serie A. Tutto questo e anche di più era l’argentino per i torinesi, ma la società ha deciso di intraprendere un’altra strada. Decisivo, in tal senso, lo sbarco di Vlahovic a gennaio, costato al club di Exor ben 70 milioni di euro più dieci di bonus. Il bomber serbo è stato messo al centro del progetto, accantonando di fatto l’ex Palermo. Il centravanti, classe 2000, sarà l’elemento focale della squadra allenata da Massimiliano Allegri. O perlomeno questa è l’intenzione, visto che i primi mesi di Vlahovic a Torino non sono stati eccezionali. Dybala ora deve capire qual è la scelta migliore per se stesso e non sarà l’unico a lasciare a breve la Juventus.

È deciso, Bernardeschi via a zero dalla Juventus: sfida tra Inter, Milan e Roma

Stando a quanto riferisce ‘Sky’, il rapporto con Federisco Bernardeschi, seppur sia stimato da Allegri, cesserà definitivamente di esistere. Contro la Fiorentina, club che conosce abbastanza bene, avverrà dunque l’ultima presenza con la Juventus dell’esterno. Sappiamo che, anche in questo in caso, il contratto è in scadenza a giugno, perciò si tratterà di una separazione a parametro zero.

Il calciatore e il suo noto agente Pastorello chiedevano 4 milioni a stagione, mentre la ‘Vecchia Signora’ ne offriva 2,5. Troppa distanza tra le parti, che non sono riuscite a raggiungere un’intesa economica, optando poi per l’addio di comune accordo. Milan e Inter sono da tempo spettatrici interessate della vicenda e adesso potrebbero approfittare della situazione per cercare di affondo il colpo e assicurarsi il cartellino di Bernardeschi, profilo indubbiamente allettante per le condizioni d’acquisto. Ma attenzione pure alla Roma di Mourinho, a caccia di ghiotte occasioni che possano contribuire ad alzare il livello della rosa attuale. Pare non ci siano più dubbi quindi: Bernardeschi andrà via dalla Juventus e lo scenario per il futuro è apertissimo.