Blitz improvviso, via dalla Juventus: sì allo scambio

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: maxi-affare in vista in Premier League

Novità importanti in casa Juventus tra acquisti e cessioni da urlo: la dirigenza bianconera starebbe pensando al colpo in difesa per sostituire al meglio capitan Giorgio Chiellini dopo l’ultimo saluto all’Allianz Stadium

Come svelato da Mediaset la Juventus avrebbe optato per un possibile scambio tra Acerbi e Rugani, ma la società torinese starebbe pensando anche ad un colpo dall’Arsenal: il ds Cherubini potrebbe pensare al centrale dei “Gunners”, classe 1997, Gabriel. In questo modo la strategia sarebbe quella di inserire il centrocampista brasiliano Arthur, proprio come contropartita al centrale mancino abbassando così il suo costo di circa 50 milioni di euro.

La Juventus è sempre al lavoro per assicurare innesti di qualità assoluta a Massimiliano Allegri, voglioso di essere protagonista in vista della prossima stagione anche in Champions League dimenticando in fretta e furia la cocente eliminazione contro il Villarreal.

Calciomercato, Arthur verso l’addio

L’Arsenal lo ha acquistato dal Lille nel 2020 per circa 26 milioni di euro: in questa stagione ha messo a segno quattro gol collezionando 38 presenze. Arthur potrebbe così tornare a gioire dopo tanti mesi tra infortuni e panchina: il centrocampista brasiliano non sembra più essere nei piani di Allegri visto che preferisce due mediani davanti alla difesa. Le qualità del brasiliano non si sposano al meglio con le idee tattiche dello stesso allenatore livornese: a fine stagione sarà addio con la voglia di tornare protagonista anche in Premier League mettendosi nuovamente in gioco dopo l’esperienza in Italia.