Il rinnovo non basta: sarà addio all’Inter

L’Inter continua ad essere protagnista in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti: il piano nerazzurro

Saranno giorni intensi in casa Inter con l’ultima speranza di poter trionfare con lo Scudetto, ma l’impresa è più difficile del previsto con il Milan padrone del proprio destino.

In queste settimane la dirigenza nerazzurra si è proiettata già verso il futuro per pensare alla programmazione della prossima stagione tra acquisti e cessioni. Tanti i profili che potrebbero essere sacrificati: come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbero i soliti Lautaro, Barella e Bastoni che potrebbero dire addio. L’Inter sarebbe sul punto di studiare tutti i movimenti tra entrata ed uscita in maniera specifica per consegnare una rosa di tutto rispetto a Simone Inzaghi. Un nuovo punto di partenza dopo le cessioni eccellenti di Hakimi e Lukaku nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, futuro in bilico per Skriniar

La situazione del centrale slovacco, Milan Skriniar, invece, è un po’ differente vista la scadenza del suo contratto nel giugno 2023. Così l’Inter potrebbe pensare al suo rinnovo per poi pensare anche alla cessione con una valutazione intorno ai 55-60 milioni di euro. Una strategia per poi pensare così ad un nuovo tesoretto in vista delle prossime stagioni: il difensore dell’Inter si è reso ancora una volta protagonista di un’annata indimenticabile diventando sempre di più il perno della retroguardia nerazzurra.