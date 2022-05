Juve a tutti i costi: in diretta arriva l’annuncio su Milinkovic-Savic

Avanti tutta su Milinkovic-Savic: questo è il piano della Juventus per l’estate. L’annuncio in diretta del giornalista conferma l’affare

Il sogno Milinkovic-Savic continua a vivere sia tra i tifosi bianconeri che nelle fila della dirigenza. Il centrocampista della Lazio è l’obiettivo numero uno e Ilario di Giovambattista conferma tutto ai microfoni di ‘Radio Radio’, spiegando anche qual è l’intenzione del calciatore e cosa in particolare limita la trattativa.

Che Milinkovic si sia guadagnato la chance di giocare in un top club è innegabile. Il rendimento sotto Maurizio Sarri in questa stagione è stato clamoroso: non solo le statistiche, ma tutto un insieme di cose lo hanno reso senz’ombra di dubbio il miglior centrocampista della Serie A in questo campionato.

Da quanto emege la sua idea sarebbe di spiccare il volo altrove e la Juventus è una meta molto gradita. Ciò che spegne la fiamma dell’affare resta il prezzo fissato da Lotito.

Milinkovic-Savic vuole la Juventus, ma c’è un ostacolo

Ilario di Giovambattista spiega così gli sviluppi della trattativa. “A noi dicono che Milinkovic farebbe di tutto per andare alla Juve, ma ce li hanno i soldi per pagare il cartellino alla Lazio? Credo che qualcosa possa succedere ancora in casa Juve, magari per accontentare il serbo” .

Secondo il direttore editoriale di ‘Radio Radio’ quindi tra bianconeri e calciatore c’è feeling. Il club è pronto a fare uno sforzo e di contro Milinkovic starebbe spingendo affinchè il tutto vada in porto. Nel mezzo restà però il problema legato al costo del cartellino: se Lotito continuerà a richiedere i 60 milioni cash in un pagamento unico c’è la possibilità che la trattativa si incagli, date le spese fatte della Juventus nelle ultime sessioni di mercato.