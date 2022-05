L’agente sbarca a Torino: la Juventus prepara la doppia mossa

La Juventus è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: doppia mossa in arrivo a Torino

Un lunedì già decisivo per quanto riguarda il calciomercato bianconero: l’agente di Pogba e de Ligt è in arrivo a Torino per discutere con la Juventus del futuro dei suoi assistiti.

Una doppia mossa fondamentale per decifrare il futuro della Juventus: da una parte il possibile ritorno di Paul Pogba, dall’altra la situazione del centrale olandese de Ligt. Il centrocampista francese dovrebbe così lasciare il Manchester United visto che il suo contratto terminerà a fine giugno. Sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa, tra cui il PSG, ma la suggestione Juventus è sempre di moda. La dirigenza bianconera avrebbe pensato a lui per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, che non si è voluto sbottonare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio dell’ex Sarri. La conferma è arrivata anche dal tabloid Mirror. Dopo la morte a sorpresa Raiola, a discutere del suo futuro ci sarà l’agente Rafaela Pimenta.

Calciomercato, rinnovo de Ligt la nuova priorità

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’altra priorità resta quella di non perdere de Ligt subito, ma con la possibilità di rinnovo immediata visto la scadenza nell’estate 2023. Arrivato nell’estate 2019 dall’Ajax per 75 milioni, il centrale olandese non ha vissuto stagioni incredibili, ma la sua voglia resta quella di trionfare con la maglia bianconera. Potrebbe esserci così un compromesso con l’abbassamento successivo della clausola fissata a 120 milioni di euro.