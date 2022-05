Donnarumma rompe gli indugi, futuro deciso

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, si è aggiudicato ancora una volta un premio prestigioso: è lui il migliore della Ligue1

Una stagione vissuta tra alti e bassi dopo il suo arrivo a Parigi vivendo il dualismo con Keylor Navas. Ad inizio stagione ha collezionato tante panchine prima di prendersi il posto da titolare partendo dalla Champions League.

Durante gli ultimi mesi ha ricevuto numerose critiche anche per diversi errori commessi, come per esempio quello contro il Real Madrid con la palla persa da Karim Benzema. Così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha svelato anche il suo futuro durante la cerimonia per il premio di miglior portiere della Ligue1: “La decisione è presa, ma preferisco non dire nulla. Ora voglio festeggiare questo premio con tutta la famiglia del calcio francese”. Poi ha aggiunto: “L’annuncio arriverà molto presto”.

Calciomercato, Donnarumma verso la permanenza

Successivamente lo stesso numero uno, sempre monitorato da Juventus e Milan, ha dichiarato: “Ho giocato metà della partita, ma ho fatto ottime prestazioni. Ringrazio anche i miei colleghi che mi hanno votato. Sono molto felice di aver ricevuto questo premio. Sicuramente sono molto contento di essere qua. Non c’è nessun problema. So di essere già il numero uno, ma la società decide. Ho ancora quattro anni di contratto”. Donnarumma dovrebbe essere confermato come portiere titolare del PSG con il possibile addio di Keylor Navas: la società ora deve prendere una decisione.