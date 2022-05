Mourinho lascia la Roma: subito ‘sgarbo’ a Inter e Milan

Ritorno di fiamma di un club estero per Jose Mourinho, che potrebbe lasciare a sorpresa la Roma: scatta l’allarme in casa Inter e Milan

Jose Mourinho ha conquistato tutto l’ambiente giallorosso. A Roma impazziscono per lo Special One, che è a un passo dal conquistare un trofeo europeo con i capitolini, a secco di titoli da quasi 14 anni. Il mister portoghese sta lasciando un segno profondo e potrebbe già segnare la storia del club nella sua prima stagione sulla panchina della ‘Magica’.

A pochi giorni dalla finalissima di Conference League a Tirana, però, tornano a galla i rumours sul futuro dell’allenatore. In particolare, ci sarebbe un ritorno di fiamma dall’Inghilterra. Secondo quanto riferisce ‘Don Balon’, infatti, il Newcastle starebbe nuovamente pensando a Mourinho per guidare il progetto miliardario che punta alla scalata della Premier League e dell’Europa. Va detto che lo scenario appare improbabile, visto che il tecnico crede fermamente nel cammino con la Roma e ha dichiarato più volte di voler restare.

Ma, nel caso dovesse accettare il flirt dei ‘Magpies’, potrebbe immediatamente bussare alle porte della sua ex Inter e del Milan per due operazioni super. Stiamo parlando di Milan Skriniar e Rafael Leao, due pedine tra le più dominanti in assoluto nel nostro campionato. La ‘Beneamata’, dal canto suo, vorrebbe rinnovare il contratto del centrale – in scadenza giugno 2023 -, la cui valutazione si attesta sui 50-60 milioni di euro.

Ancora più elevato il prezzo dell’attaccante ex Lille – decisivo pure ieri contro l’Atalanta -, che non partirebbe sicuramente per meno di 70-80 milioni di euro e anche in questo si punta al prolungamento, col termine dell’accordo attualmente previsto per il giugno 2024. In ogni caso, è bene ricordare che Milan e Inter non intendono i calciatori citati e faranno eventualmente di tutto per tenerli dove sono.