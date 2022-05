La telefonata porta Dybala: accelerata improvvisa

La telenovela legata al futuro di Paulo Dybala potrebbe essere arrivata ad una svolta decisiva: l’accelerata arriva via telefono

Dopo aver incassato l’annuncio della società bianconera sulla volontà di non rinnnovare il contratto in scadenza, Paulo Dybala ha detto la sua con un lungo post di commiato dai tifosi bianconeri veicolato attraverso il suo profilo Instagram. Nell’amarezza di taluni passi – l’argentino allude nemmeno troppo velatamente al fatto che non sia stata una decisione sua andar via – una cosa è certa: l’argentino si prepara a cambiare casacca.

Tra le squadre che in modo più o meno esplicito si sono già fatte avanti con l’entourage del calciatore rientrano, a vario titolo, Inter e Roma. Il club nerazzurro sogna il grande sgarbo all’acerrima rivale, ingolosito dalla possibilità di strappare ‘a zero’ il suo ex Capitano. Sponda giallorossa invece, la Joya rappresenterebbe il Campione dal quale costruire una squadra realmente competitiva in Italia e in Europa.

Il futuro di Dybala: Marotta accelera grazie a…Zazzaroni

Alle volte anche un esperto uomo di mercato e abilissimo dirigente, può decidere di cambiare la sua strategia grazie ad un’indiscrezione della stampa. Magari in questo caso il rapporto causa-effetto potrebbe non essere scientifico, ma nelle parole di uno dei protagonisti – il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni – il ‘sospetto’ nasce spontaneo.

“L’altro giorno sono andato a dormire con il sospetto di avere involontariamente accelerato la trattativa Dybala-Inter: dopo che il Corriere dello Sport ha scritto dell’interessamento della Roma l’abile Marotta – scuola Paratici o viceversa – si sarebbe fatto vivo con l’entourage della Joya anticipando che avrebbe formulato presto un’offerta. Della serie, il primo che arriva e lo convince porta a casa il Gioiello”. Parole, quelle del giornalista, che fanno riferimento alla ‘sponsorizzazione’ di Dybala alla Roma che il quotidiano romano aveva lanciato settimana scorsa. Marotta, dunque, non avrebbe perso tempo, accelerando una trattativa che comunque era ai primi posti nell’agenda nerazzurra. Il tempo dirà se questa mossa avrà portato i suoi frutti…