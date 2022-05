Milan, addio certo: la soluzione arriva dalla Liga

Per il Milan l’addio ormai è certo: resta da stabilire la formula. Il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Liga

Tra gli esubi del Milan che ormai sono fuori dalle gerarchie di Pioli c’è Samu Castillejo. L’esterno, nonostante qualche scampolo di gara, non è più parte del progetto e per lui c’è da trovare una soluzione che possa favorire tutte le parti in causa.

La pista che sembra prendere più piede è quella di una rescissione consensuale. In questo modo Castillejo potrà scegliere con tranquillità il suo nuovo club e il Milan si liberebbe di un ingaggio per un calciatore quasi mai impiegato. Il numero sette rossonero sembra destinato alla Spagna, dove ha molti estimatori, tra cui anche il Valencia.

Porte girevoli con la Spagna: ecco chi arriva

Proprio dalla Liga e sempre a parametro zero potrebbe arrivare il suo sostituto. Tutto porta a pensare che il Milan sia pronto a fare un grande colpo in quel ruolo: da Berardi, ad Asensio sino addirittura a Bale, i nomi sono molteplici. Saelemaekers probabilmente verrà confermato data la giovane età e i margini di crescita, mentre resta in ballo Messias.

Se il brasiliano non dovesse essere riscattato potrebbe farsi avanti l’ipotesi Januzaj. L’ex Manchester United gioca attualmente alla Real Sociedad, ma a giugno sarà svincolato. Potrebbe essere una soluzione low cost per garantire profondità al reparto, così da dare più soluzioni a Pioli nelle varie competizioni.

Questo, di fatto, è l’obiettivo del Milan per il prossimo mercato. Oltre ad alzare il tasso tecnico, c’è anche bisogno di una rosa più completa che garantisca al tecnico più libertà d’azione nel corso della stagione. Januzaj potrebbe essere un’ipotesi valida per il dopo Castillejo, vedremo se l’operazione si concretizzerà o meno.