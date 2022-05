Inter, doppio sacrificio per finanziare due colpi da 50 milioni

L’Inter si prepara alla prossima sessione estiva di calciomercato: due sacrifici per mettere a segno il doppio colpo da 50 milioni

Il calciomercato estivo è ormai alle porte, con l’Inter che deve ancora rimanere concentrata sul campionato, dopo aver conquistato la Coppa Italia ai supplementari contro la Juventus, perché la corsa scudetto è ancora viva. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra pensa già ai colpi da mettere a segno in estate.

Gli obiettivi dell’Inter sembrerebbero essere principalmente due, per un totale di 50 milioni. Per finanziare questi, però potrebbero essere sacrificati due giocatori: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, su Dumfries potrebbe esserci l’interesse di diversi club di Premier League. Mentre il centrale olandese, visto il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere sacrificato in estate, per evitare anche di perderlo a zero il prossimo anno.

Calciomercato Inter, Dumfries e de Vrij sacrificati: 50 milioni al Torino per Singo e Bremer

Tra i migliori dell’intera stagione di Serie A c’è sicuramente Gleison Bremer, difensore centrale del Torino che è riuscito a fermare i top player dell’intero campionato. Così sulle sue tracce ci sarebbe l’interesse di molti club, tra cui l‘Inter.

I nerazzurri con le cessioni di Dumfries e de Vrij potrebbero finanziare gli assalti a Bremer e non solo. Infatti, sempre nel Torino, interesserebbe anche Singo, esterno che potrebbe essere l’erede di Dumfries. 20-25 milioni sarebbe la valutazione di Singo, più altri 30 per Bremer. Un totale di 50 milioni per una retroguardia totalmente rivoluzionata per la prossima stagione.