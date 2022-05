Scambio col Real Madrid: la Juventus tenta Ancelotti col vecchio pallino

La Juventus continua a tenere il mirino puntato sul Real Madrid e potrebbe tentare Ancelotti con lo scambio con un suo vecchio pallino

Stagioni totalmente opposte per Real Madrid e Juventus. I ‘Blancos’ dopo aver dominato e vinto la Liga, giocheranno la finale di Champions League contro il Livepool, cercando di conquistare il massimo trofeo europeo per la quattordicesima volta.

La Juventus invece per la prima volta dopo dieci anni termina la stagione senza titoli in bacheca. Nel frattempo il calciomercato si avvicina e i bianconeri da tempo hanno messo nel mirino un giocatore del Real Madrid. Per convincere i ‘Blancos’ i bianconeri potrebbero mettere sul piatto lo scambio con un vecchio pallino di Ancelotti.

Calciomercato Juventus, obiettivo Asensio: idea di scambio con Rabiot

La Juventus inizia a pensare alla prossima sessione estiva di calciomercato, dove servirà portare alla corte di Allegri diversi rinforzi per tornare a vincere trofei. Nel mirino dei bianconeri da tempo c’è Marco Asensio, calciatore del Real Madrid con contratto in scadenza nel 2023 e che sembrerebbe destinato a fare le valigie. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, la concorrenza per lo spagnolo sarebbe rappresentata da Siviglia, Villareal e Arsenal, con l’agente Jorge Mendes che sta ricevendo le prime proposte.

La Juventus però potrebbe tentare di superare la concorrenza proponendo al Real Madrid lo scambio con Adrien Rabiot. Il francese infatti è un vecchio pallino di Ancelotti, che lo voleva ai tempi dell’Everton. Dunque Rabiot potrebbe essere la carta giusta per il colpo Asensio per la Juventus.