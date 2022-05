Il PSG non molla il bianconero: richiesta pazza della Juventus

Si intrecciano ancora le strade di PSG e Italia. Questa volta l’obiettivo dei parigini gioca nella Juventus

Leonardo guarda ancora in Italia per ricostruire il PSG, più precisamente in casa Juventus. Nel mirino stavolta c’è Matthijs de Ligt, il futuro della difesa bianconera. Alcune sue prestazioni non al top, come quella in finale di Coppa Italia, potrebbero indurre la Juventus a cederlo, ma le richieste sono molto alte.

Stiamo parlando pur sempre di un classe ’99 che ha già nel suo bagaglio 200 partite tra Ajax, Nazionale e appunto Juventus. Inoltre l’investimento di 85 milioni di euro fatto qualche anno fa era volto a costruire la squadra del futuro partendo proprio da lui e dalla sua crescita.

Il PSG però vuole potrebbe far leva sulla possibilità di vincere subito e di giocare con calciatori del calibro di Neymar e Messi. In difesa, con le precarie condizioni fisiche di Sergio Ramos, c’è la necessità di prendere qualcuno e Leonardo ha individuato in de Ligt il nome ideale.

Il PSG vuole de Ligt, ma la Juventus risponde per le rime

In un ipotetico affare la Juventus potrebbe chiedere in cambio due calciatori che sembrano sul piede di partenza come Hakimi e Paredes. Il primo ha lasciato intravedere qualche segno di insoddisfazione per il minutaggio ridotto e l’idea di un ritorno in Italia potrebbe essere allettante.

Paredes, invece, desidera cambiare aria per essere nuovamente al centro di un progetto, cosa che la Juventus potrebbe garantirgli date le sue necessità a centrocampo. In ogni caso, i bianconeri difficilmente vorranno privarsi di de Ligt, poichè significherebbe anche dover ritornare nel mercato dei difensori.

La suggestione del PSG sembra destinata a spegnersi. Nonostante qualche errore, la Juventus punterà ancora su de Ligt per la prossima stagione.