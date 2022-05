Colpo Juve in Serie A, è l’alternativa a Morata

In attesa di conoscere la decisione sul futuro di Morata la Juventus inizia già a correre ai ripari. L’alternativa arriva dalla Serie A

Che ne sarà di Alvaro Morata? Per l’attaccante balla ancora il diritto di riscatto di 35 milioni di euro con l‘Atletico Madrid. La Juventus vorrebbe ottenere a tutti i costi uno sconto, arrivando ad offrire una cifra intorno ai 20 milioni che però il club spagnolo non sembra intenzionato ad accettare.

Una spesa troppo alta al momento quella di 35 milioni, che la Juventus non vuole investire al momento, tanto più dopo l’esoso acquisto di Vlahovic a gennaio. Ecco che i bianconeri, allora, iniziano a guardarsi intorno per cercare un’alternativa all’attuale numero 9.

Questa, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, viene dall’Atalanta e risponde al nome di Luis Muriel. Il colombiano piace e non poco, nonostante un’annata incolore rispetto a quelle passate. La doppia cifra, a due gare dalla fine, è vicina: sono 9 i gol in campionato, ma in generale il suo rendimento stagionale è stato molto altalenante.

Juve, torna di moda Muriel: le cifre

Verosimilmente la Dea non si opporrebbe eccessivamente alla cessione di Muriel. Per lui però servono una quindicina di milioni, ossia parte del tesoretto ricavato dalla qualificazione alla Champions League della Juventus.

Su di lui, come noto, c’è anche il Milan, che vedeva nell’attaccante colombiano un usato sicuro da mettere al centro dell’attacco per garantire gol, qualità e fantasia. Maldini però sembra aver virato definitivamente su Origi e quindi per i bianconeri la strada è spianata.

Fulcro della questione resta in ogni caso Alvaro Morata. Se tra le parti non dovesse essere trovato un accordo sul riscatto, Muriel diventerebbe una soluzione low cost in casa Juventus. Se invece l’Atletico dovesse cedere alle richieste della Juventus si punterà tutto nuovamente su Morata.