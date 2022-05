Due grandi addii per De Paul: l’Inter e una maxi operazione da oltre 100 milioni

Tra Simeone e De Paul non è scattata la scintilla, ecco perché l’argentino potrebbe dire addio all’Atletico dopo appena un anno. Inter in prima fila

Potrebbe essere in Italia, lasciata nemmeno dodici mesi fa e dove ha incantato con la maglia dell’Udinese, il futuro di Rodrigo De Paul. La mezz’ala argentina non ha reso secondo le attese, con Simeone non è scattato il giusto feeling tanto che sono già un paio di mesi che si parla con insistenza di un suo possibile addio in estate.

Accostato di recente anche a Juventus e Milan, ma è l’Inter quella che sembra più decisa a riportarlo in Serie A. I nerazzurri furono già quelli più vicini a prenderlo quando ancora vestiva la maglia dei friulani. Anzi, era già tutto fatto, poi l’arrivo di Conte scombinò i piani di calciomercato del club targato Suning e l’operazione saltò. In Spagna si parla di possibile tentativo di scambio con Correa, ma in realtà è direttamente l’Atletico Madrid che potrebbe offrirlo a Marotta e soci. Offrirlo in cambio di ben due big della squadra allenata da Inzaghi, fresca vincitrice della Coppa Italia: parliamo di Lautaro Martinez, da tempo un ‘pallino’ di Simeone e di Denzel Dumfries, considerata la necessità degli spagnoli di andare a rafforzare pure l’out di destra.

L’Atletico potrebbe presentare questa offerta: De Paul, che per loro ha una valutazione non inferiore ai 35 milioni più di 5 di bonus spesi l’estate scorsa, e 50 milioni cash per l’attaccante argentino e il terzino olandese.

Calciomercato Inter, De Paul in maxi affare Dumfries-Lautaro: obiettivo più di 100 milioni

All’Inter, con Piero Ausilio in prima linea sono ‘innamoratissimi’ di De Paul, tuttavia per la coppia Dumfries-Lautaro andrebbe a chiedere tra i 70 e gli 80 milioni cash in aggiunta al cartellino di De Paul, in modo da oltrepassare la soglia dei 100 milioni di euro.