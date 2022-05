Roma-Venezia 1-1, Mourinho fermato dai legni | Tabellino e classifica

Termina 1-1 tra Roma e Venezia. A Okereke risponde Shomurodov, ma i giallorossi colpiscono quattro legni durante la partita

Tanta sfortuna per la Roma nell’anticipo del sabato sera di Serie A contro il Venezia. Termina 1-1 la partita con il gol dopo soli 50 secondi di Okereke e il pareggio a un quarto d’ora dalla fine di Shomurodov.

Una partita che sembrava essere surreale per la squadra di Mourinho, perché in campo i giocatori giallorossi colpiscono tre traverse e un palo, non riuscendo a mettere dentro il pallone decisivo per portare a casa tre punti importanti per la corsa all’Europa.

Roma-Venezia 1-1: tabellino e classifica

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla (46′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Maitland-Niles (46′ El Shaarawy), Cristante, Veretout (60′ Shomurodov), Spinazzola (46′ Zalewski); Carles Perez, Pellegrini; Abraham All. Mourinho

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (65′ Svoboda), Crnigoj (80′ Ebuehi), Vacca (28′ Fiordilino), Haps; Aramu (65′ Peretz), Kiyine; Okereke (80′ Johnsen). All. Soncin

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 18′ Kiyine, 26′ Vacca, 39′ Spinazzola, 61′ Okereke, 68′ Pellegrini, 78′ Ampadu, 87′ Peretz

Espulsi: 32′ Kiyine

Marcatori: 1′ Okereke, 76′ Shomurodov

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*una partita in più