Offerta choc dalla Premier: la Juve fuori dai giochi

Dalla Premier League parte l’assalto a due giocatori da tempo nel mirino della dirigenza bianconera: i colpi si complicano e non poco

Dal fischio finale di Juventus-Inter di Coppa Italia – ma per la verità anche dalle settimane precedenti – la parola più ricorrente negli uffici dirigenziali della Juve è una sola: rivoluzione. L’anno prossimo la squadra bianconera dovrà competere fino all’ultimo per lo Scudetto – anzi, l’imperativo sarà vincerlo – con l’obbligo di portare a casa almeno un trofeo. Missione miseramente fallita nell’anno in corso.

Per allestire una rosa che sia più competitiva di quella messa in mostra quest’anno, la ricetta è semplice- più a parole che a fatti -: comprare, comprare, comprare. Facile a dirsi, meno a farsi. Già perchè su molti nomi già cerchiati in rosso nell’agenda del ds Federico Cherubini sono piombati o stanno piombando i ricchi top club d’Europa. Anche quei profili che, seppur validissimi, non appartengono alla cerchia ristretta dei campionissimi, sono finiti nel mirino dei facoltosi proprietari sparsi per il Vecchio Continente. Gli ultimi due casi sono emblematici.

Le mani del Newcastle su Tielemans e De Jong: il punto

Come riportato dal portale spagnolo ‘Fichejes.net’, il Newcastle del nuovo, ricchissimo, proprietario Bin Salman avrebbe rotto gli indugi per due calciatori già decisi a lasciare il loro club di appartenenza. Parliamo di Frenkie De Jong, in rotta col Barcellona, e di Youri Tielemans, da tempo intenzionato ad abbandonare il Leicester. Entrambi i profili erano finiti sotto l’attenta osservazione dello staff tecnico juventino come candidati prinicpe per rafforzare il centrocampo di Allegri, ma la decisa avanzata dello sceicco provocherà una brusca frenata nei desideri della Juve.

La disponibilità economica dei Magpies, unita ad un progetto veramente ambizioso che conta di portare il club tra le grandi d’Inghilterra e d’Europa nel giro di pochi anni, mette alle corde i bianconeri. Impossibile competere con le finanze della famiglia reale saudita, che può giocare anche su delle proposte d’ingaggio ai calciatori inarrivabili per le casse juventine.