Svolta totale per l’affare Salah-Juventus: ora Allegri lo sa

La Juventus continua ad inseguire il sogno Salah per rinforzare il proprio reparto offensivo nel calciomercato estivo: arriva la svolta

Zero trofei per la prima volta dalla stagione 2010-11. Questo il resoconto dell’annata della Juventus, senza dubbio deludente. La ‘Vecchia Signora’ è riuscita a centrare solamente l’obiettivo quarto posto, troppo poco per un club così ambizioso. Ci si aspettava molto di più dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e ormai sono in parecchi a desiderare un cambio immediato della guida tecnica, con l’hashtag #AllegriOut che continua a circolare sui social.

Ma la società, dal canto suo, mantiene la fiducia nei confronti del mister livornese e piuttosto riflette su come potenziare la rosa in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. In particolare, ci sono due questioni impellenti di cui occuparsi: una ha a che fare con il riscatto ancora in bilico di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, mentre l’altra – quella che preme maggiormente – riguarda il sostituto di Paulo Dybala. La ‘Joya’ lascerà definitivamente Torino a parametro zero dal 1 luglio e tutti ci chiediamo chi raccoglierà l’eredità dell’attaccante argentino. La dirigenza si è già attivata per acquistare una pedina che possa completare il tridente insieme a Vlahovic e Chiesa. In questo senso, sono numerosi i nomi presenti nella lista di Cherubini, come Di Maria e Mohamed Salah.

Calciomercato Juventus, PSG forte su Salah

L’esterno egiziano, in particolare, ingolosisce parecchio dalle parti della Continassa. Non soltanto per le sue immense qualità che lo rendono uno dei giocatori più forti al mondo, ma anche e soprattutto per la scadenza di contratto col Liverpool prevista per giugno 2023. Il rinnovo è tutt’altro che una certezza, non a caso la Juventus si è informata per capire la fattibilità dell’eventuale operazione.

Affare che comunque resta molto complicato per via dell’aspetto economico. I ‘Reds’ chiederebbero, a prescindere, chiederenno almeno 60-70 milioni di euro per il loro fuoriclasse, il quale percepisce all’anno più di 12 milioni di euro netti. A rendere il tutto ancora più difficile c’è la super concorrenza del ricco PSG. Stando a quanto riferisce ‘Football.fr’, i parigini sarebbero fortemente interessati a Salah, anche se per adesso non c’è nulla di più avanzato. La Juventus, nel frattempo, continuerà a monitorare la situazione dell’ex Roma, senza perdere di vista le altre piste.