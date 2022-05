Lukaku all’attacco: l’enigmatico messaggio social

Spunta un criptico messaggio su una Instagram story da parte di Lukaku. Il belga va all’attacco

Non è stata sicuramente una stagione indimenticabile per Lukaku. Dopo lo Scudetto con l’Inter da protagonista sotto la guida di Conte, il ritorno al Chelsea doveva diventare una sorta di consacrazione in campo internazionale, per issarsi tra i migliori attaccanti del mondo.

In realtà Big Rom non ha avuto il rendimento che tutti si aspettavano, finendo quasi da separato in casa con Tuchel. Molte panchine, qualche tribuna e continui botta e risposta tra lui e Tuchel, oltre alla nota intervista rilasciata a dicembre che ha destato non poco scalpore.

Lukaku, arriva il forte messaggio su Instagram

Pochi istanti fa, però, l’attaccante del Chelsea ha postato un enigmatico messaggio tramite una storia sul suo profilo Instagram. Un attacco netto sull’importanza delle parole e soprattutto di coloro i quali le pronunciano.

Questa la traduzione di quanto scritto da Lukaku:

“Non lascerò mai che qualcuno parli al posto mio. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull’aiutare la squadra, per concludere la stagione nella maniera migliore possibile. Quindi se qualcuno da fuori cerca di dire qualcosa su di me e sul club, non deve farlo a nome mio”.