Addio Juventus, il Milan piazza il colpo per la Champions

Occasione a parametro zero per Maldini e Massara. Ecco il possibile rinforzo d’esperienza per la Champions League

“È un grande calciatore, ha giocato molte partite importanti per noi. Tuttavia abbiamo deciso di non prolungare il contratto”. Negli scorsi giorni Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha annunciato l’addio a fine stagione di Axel Witsel.

L’esperto centrocampista belga è in scadenza di contratto a giugno e il club tedesco ha deciso di non rinnovare, lasciando il giocatore libero a parametro zero. Il 33enne tornerà dunque a rappresentare un’importante occasione a zero anche per le big di Serie A, più volte accostate all’ex Zenit fino alle ultime sessioni di calciomercato. Anche tra giugno e gennaio, infatti, Witsel è stato seguito dalla Juventus come profilo gradito da Allegri. Ma non solo i bianconeri.

Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per Witsel

Col ritorno in Champions League ormai aritmetico da diverse giornate e uno scudetto da conquistare, anche il Milan potrebbe tornare su Witsel. Il club rossonero, che saluterà Kessie, cerca quantità ed esperienza in mezzo al campo per fare un ulteriore salto anche nella massima competizione europea. Il belga rappresenta così un’importante occasione a parametro zero anche per Maldini e Massara. La Juventus e Allegri sono avvisati.