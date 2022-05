Conte e il Milan spaventano la Juve: ora Allegri può perderlo

La Juventus insegue un obiettivo in vista del prossimo calciomercato, ma l’affare ora è a rischio: Conte e il Milan spaventano i bianconeri

Alla Juventus ora non resta che riflettere. La ‘Vecchia Signora’ non ha più nulla da chiedere a questa stagione, che si concluderà a breve senza neanche un nuovo trofeo in bacheca. Si respirano tanta amarezza e delusione nell’ambiente, nonché profonda frustrazione derivante dall’ennesima sconfitta contro gli acerrimi nemici dell’Inter. A questo punto c’è solo un modo per riportare un po’ di entusiasmo: il calciomercato.

La campagna acquisti estiva si avvicina e la dirigenza torinese è chiamata ad un grosso e pesante lavoro. I pensieri, in particolare, vanno al reparto offensivo, che dal 1 luglio perderà definitivamente un certo Paulo Dybala. Insomma, non proprio uno qualunque, seppur la ‘Joya’ non soddisfi più dalle parti della Continassa a causa delle numerose assenze e delle prestazioni sottotono. Mentre la travagliata storia d’amore col dieci bianconero si avvia alla conclusione definitiva, la società continua a vagliare varie piste per assicurare a Massimiliano Allegri un degno erede. È ormai cosa nota l’interesse concreto nei confronti di Angel Di Maria, ma il club di Exor non perde di vista la situazione alquanto intricata legata al futuro di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, allarme per Zaniolo: Conte e il Milan all’assalto

Il contratto del classe ’99 è in scadenza giugno 2024 e la Roma non ha mai fatto partire finora le trattative per il rinnovo. Segno che, di fronte ad un’offerta ritenuta congrua – valutazione attuale sui 50 milioni di euro -, lo lascerebbe andare. La Juventus, dal canto suo, lavora sotto traccia, ma dovrà fare molta attenzione alla concorrenza. Come riferisce ‘Calciomercato.it’, anche il Milan è molto interessato e monitora da vicino la situazione.

I rossoneri potrebbero provare ad avanzare un’offerta da 30 milioni cash, sfruttando le cessioni di Saelemaekers e Krunic, che insieme potrebbero fruttare un invitante tesoretto di 20-22 milioni. Oltre al ‘Diavolo’, poi, non sarebbe da escludere un tentativo da parte del Tottenham degli ex Paratici e Conte dopo l’addio di Bergwijn, calciatore in uscita dagli ‘Spurs’. Di conseguenza, l’affare con la Juventus appare seriamente a rischio, ma certamente tutto è ancora aperto.