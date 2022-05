Tra rinnovo e addio: il Milan può incassare 70 milioni

Il calciomercato del Milan può vedere una svolta nel futuro del gioiello: rinnovo o addio, servono almeno 70 milioni

La sfida con l’Atalanta come penultimo impegno stagionale del Milan di Stefano Pioli che si trova, al momento, a 180′ dal sogno scudetto. L’Inter non molla ed è per questo che i rossoneri proveranno a lanciare un messaggio ai nerazzurri, battendo la ‘Dea’ e sperando in un passo falso dei campioni d’Italia in carica. Le attenzioni della società di via Aldo Rossi sono però già tutte rivolte alla prossima sessione di calciomercato, con un evento nel mezzo che potrebbe sconvolgere i piani della società di Elliott.

La discussa cessione societaria a ‘Investcorp’, di cui si parla ormai da numerose settimane, può infatti portare conseguenze differenti in caso o meno di closing immediato. A farne il punto è il quotidiano ‘Repubblica’ che sottolinea come, in base a come andrà la trattativa, potrebbe mutare il destino di uno dei trascinatori dell’attuale Milan di Stefano Pioli: si tratta di Rafael Leao.

Doppia ipotesi: il futuro di Leao si decide in un mese

Secondo quanto riportato dal quotidiano, se Elliott dovesse decidere di cedere la mano a ‘Investcorp’ entro e non oltre la metà di giugno, allora i discorsi per il rinnovo del portoghese vivrebbero un’accelerata con l’ufficialità del prolungamento praticamente scontata. Attenzione, però. Perchè l’ingresso in scena di ‘Red Bird’ può portare a slittare e sfumare la pista ‘Investcorp’, con la chiusura che in questo caso tarderebbe di un altro mese.

Se si arrivasse a metà luglio, quindi, la dirigenza milanista non direbbe no all’eventuale addio del gioiello portoghese ma per una cifra di almeno 70 milioni di euro (PSG, Liverpool, Newcastle e Borussia Dortmund restano alla finestra).

Situazione dunque in divenire, con Leao attualmente concentrato sul campo: il suo futuro in quel di Milanello dipenderà dal prossimo proprietario del Milan e dai tempi del closing.