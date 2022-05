Milinkovic-Savic e l’approdo alla Juve: ci sono le cifre

Saranno settimane intense in casa Juventus per colpi da urlo in vista della prossima stagione: resta viva la pista che porta a Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic si è confermato ancora una volta: anzi, sotto la gestione di Sarri, il centrocampista serbo è migliorato ancora nei numeri sia come gol che assist.

Con la maglia della Lazio in questa stagione il serbo ha realizzato ben dieci gol in Serie A con 11 assist vincenti: ora la Juventus continua a sognare il colpo a centrocampo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La dirigenza bianconera è sempre al lavoro in vista della prossima stagione per arrivare ad innesti di assoluto valore: un’offerta di 50 milioni di euro potrebbe far vacillare il patron Lotito, che ha sempre rifiutato proposte importanti per il top-player biancoceleste. Il suo futuro resta in bilico con Sarri che potrebbe pensare anche alla sua cessione per rivoluzionare la rosa della Lazio con profili più vicini al suo modo di fare calcio.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic top per il centrocampo bianconero

Un giocatore totale capace di eseguire al meglio le due fasi di gioco: perfetto anche per il 4-3-3 che potrebbe pensare di varare Massimiliano Allegri. Il serbo è cresciuto sempre di più nella Capitale, ma ora vuole consacrarsi anche in Champions League per giocare contro i più forti del mondo. La dirigenza bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: dopo una stagione deludente, la Juventus vorrebbe puntellare la rosa tra acquisti e cessioni eccellenti per puntare nuovamente allo Scudetto.