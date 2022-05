Addio Juve, vola da Mourinho: “È uno dei migliori”

Il calciomercato della Roma può vedere un clamoroso colpo dalla Juventus: l’annuncio fa sognare i tifosi giallorossi

La sfida di questa sera contro il Venezia per trovare lo slancio giusto, in vista del match più importante della stagione. La finale di Conference League si avvicina per la Roma di Josè Mourinho, con lo ‘Special One’ che vuole a tutti i costi regalare un trofeo ai tifosi capitolini nel suo primo anno in giallorosso. La attenzioni della società sono però già rivolte all’anno prossimo, con il calciomercato estivo che aprirà ufficialmente i battenti nelle prossime settimane.

In tal senso, l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, dedicando le sue attenzioni tutte ad un nome che, nelle ultime ore, sta circolando con forza per l’attacco del portoghese.

Pruzzo fa sognare la Roma: “Potrebbe venire”

Si tratta di Paulo Dybala che ha già salutato la Juventus in vista del prossimo 30 giugno, quando il contratto con la società di Andrea Agnelli scadrà ufficialmente. Niente rinnovo, le strade si dividono e per Dybala le pretendenti non mancano: in primis l’Inter con Marotta che lo rivorrebbe alle sue dipendenze, attenzione però come detto alla Roma di Josè Mourinho. Ed in tal senso, Pruzzo si sbilancia con decisione sul possibile arrivo della ‘Joya’ nella Capitale: “Dybala potrebbe venire a Roma, perchè magari in giro per l’Europa non c’è così tanta attenzione nei suoi confronti”.

L’ex attaccante giallorosso ha poi chiarito sulle condizioni dell’argentino, reduce non pochi stop nel corso degli ultimi mesi: “Qualcuno può pensare che la condizione fisica non sia più ottimale per poter fare un investimento importante. Ma, per me, è ancora uno dei migliori che c’è su piazza”.

Un pensiero che non lascia dubbi, dunque, quello di Pruzzo che si augura di poter vedere l’attaccante bianconero vestirsi di giallorosso, per la gioia di Josè Mourinho e dei tifosi della Roma.