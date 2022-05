Addio Leao, il Milan ha già il rimpiazzo: fa tutto Mendes

Leao potrebbe dire addio al Milan durante la prossima sessione estiva di calciomercato: già pronto il sostituto, fa tutto Jorge Mendes

Il destino Scudetto è nelle sue mani. La vittoria del principale trofeo nazionale ora dipende solo ed esclusivamente dal Milan, che può permettersi anche un’altra frenata a tre giornate dalla fine dei giochi. Tutto comunque è ancora apertissimo, visto che l’Inter è lontana solo due punti e soprattutto il restante calendario dei rossoneri è certemante più complicato rispetto a quello dei cugini.

Il gruppo targato Pioli, però, sembra avere qualcosa in più a livello di spirito. Un’ulteriore dimostrazione in questo senso è arrivata contro l’ostica Fiorentina di Italiano a San Siro. I limiti della rosa del ‘Diavolo’ sono evidenti e continuano ad esserci non poche difficoltà in fase realizzativa. Il quid della squadra è indubbiamente rappresentato dal carattere e dall’unione d’intenti. “La nostra è una catena di montaggio perfetta, che parte dall’alto perché il club ha dato fiducia e sostiene i nostri dirigenti. La società crede nel mio lavoro, io di conseguenza credo nel mio lavoro e nei miei giocatori”, così Pioli ieri nel post gara. Protagonista della contesta stavolta Rafael Leao, sul quale aleggiano delle ombre in ambito di calciomercato.

Leao via dal Milan, pronto il sostituto: ‘regia’ di Mendes

Dare per certa la permanenza dell’attaccante portoghese a Milanello sarebbe un azzardo, considerando che di mezzo c’è un certo Jorge Mendes. Il potente procuratore, dal canto suo, potrebbe imbastire un’operazione sia in entrata che in uscita per il Milan, con il quale ci sono ottimi rapporti. L’altro profilo in questione sarebbe quello di Adama Traore. Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, il patron Laporta vorrebbe tenere lo spagnolo (ora in prestito dal Wolverhampton), ma Xavi non conta su di lui.

Di conseguenza sembra che non verrà mantenuta la promessa di riscatto – diritto fissato a 30 milioni – fatta precedentemente al noto agente. Ecco che Mendes potrebbe proporre il cartellino del suo assistito al club di Via Aldo Rossi, dato che il Barcellona sarebbe interessato proprio a Leao (valutato sui 70 milioni di euro) per il sostituto. Ma il Milan non è intenzionato a privarsi di uno dei suoi elementi di punta, a meno di una super offerta cash, e a breve punta a rinnovare il contratto dell’ex Lille, attualmente in scadenza giugno 2024. Lo scenario in questione, perciò, appare alquanto complicato.