Scambio in Premier, la Juventus lo riporta in Serie A

Importante occasione per la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Possibile colpo in Premier League: tutti i dettagli.

È ufficiale il ritorno in Champions League della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il pareggio della Roma contro il Bologna ha infatti consegnato anche l’aritmetica del quarto posto ai bianconeri, che puntano ora il Napoli di Spalletti per la terza posizione finale e per migliorare il piazzamento della passata stagione. Un obiettivo importante, il minimo stagionale, che permetterà alla dirigenza di pianificare al meglio anche il calciomercato estivo e la costruzione della rosa della prossima stagione. Cherubini e il suo staff sono al lavoro per rinforzare soprattutto il centrocampo, in attesa dei vari Fagioli, Rovella e Miretti, che contro il Venezia ha convinto tutti all’esordio da titolare in prima squadra. Ecco il possibile ritorno di fiamma in mediana.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio per Allan

Sono tanti i nomi già accostati alla Juventus per rinforzare il centrocampo. Uno di questi, nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, è quello di Allan. Il brasiliano ex Napoli sta lottando con l’Everton per la permanenza in Premier League, e con un contratto in scadenza nel 2023 nella prossima estate potrebbe lasciare i Toffees. L’esperto centrocampista ha una valutazione di circa 10-15 milioni di euro e, al ritorno in Serie A, garantirebbe esperienza e sostanza al reparto bianconero. Importante occasione, dunque, per la Juventus che potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Aaron Ramsey. Anche il gallese, di rientro dai Rangers, è in scadenza di contratto nel 2023 e nel mirino dei club di Premier League. Staremo a vedere.