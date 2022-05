Ancora Conte sulla strada della Juve: lo scambio che taglia fuori i bianconeri

Ancora Antonio Conte sul cammino della Juventus. Il tecnico del Tottenham per l’estate va a caccia anche di un nuovo attaccante di movimento. Lo scambio che taglia fuori la concorrenza

È entrata nel vivo la lotta al quarto posto che vale la Champions League in Premier, con Arsenal e Tottenham che sono distanziate da un solo punto a favore dei ‘Gunners’ con ancora due gare a testa da disputare. Proprio ieri sera è peraltro arrivata la prova di forza schiacciante della squadra di Antonio Conte nei confronti dei rivali londinesi, battuti nello scontro diretto per 3-0, ed infiammando così questo finale. Poi sarà tempo di pensare anche al calciomercato, soprattutto per gli ‘Spurs’, estremamente legati dal punto di vista delle strategie ad un eventuale approdo o meno alla prossima Champions.

Nel caso specifico, con Conte ancora in panchina, potrebbe essere rinforzato ulteriormente anche l’attacco oltre alla difesa. In avanti si parla di un profilo come quello di Richarlison, ma alle giuste condizioni non va escluso un attaccante come Memphis Depay, che ha vissuto alti e bassi a Barcellona e che spesso è accostato anche alla Serie A tra Milan ed in particolare Juventus.

Calciomercato Juventus, Depay chance per Conte: lo scambio che stuzzica il Barcellona

In casa Juventus Depay potrebbe rappresentare un partner intrigante per Vlahovic, considerando anche il contratto in scadenza 2023 col Barça e la non centralità nelle gerarchie di Xavi. L’olandese è di fatti sul mercato ma non è da escludere che il Tottenham di Conte possa farci un pensierino per il futuro, dandogli una seconda chance in Premier League dopo quella fallita al Manchester United.

I desideri degli ‘Spurs’ e del Barcellona potrebbero quindi trovarsi a metà strada con un ipotetico scambio tra lo stesso Depay e Sergio Reguilon, terzino sinistro ex Real Madrid che negli ultimi tempi è stato accostato proprio ai catalani, che hanno la necessità di ringiovanire quella zona di campo. Una ipotesi di scambio alla pari tra il mancino iberico e l’attaccante olandese che taglierebbe fuori la concorrenza e potrebbe incontrare le esigenze di tutti. Molto dipenderà però anche da come finirà la stagione.