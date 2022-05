Se parte Barella, Inzaghi ha già scelto: ecco il nuovo centrocampista

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere nel mirino il profilo di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta di Gasperini: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto la Coppa Italia mercoledì sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri, trascinati da un Ivan Perisic magistrale, si sono imposti sulla Vecchia Signora in un match tesissimo e pieni di momenti di tensione.

E’ il secondo trofeo stagionale per la Beneamata, dopo la Supercoppa italiana vinta a gennaio a San Siro ancora una volta contro la Juventus. Il bilancio della stagione contro i bianconeri dell’Inter è davvero trionfale: in 4 gare disputate, sono tre le vittorie dell’Inter con due coppe portate a casa in due casi e un pareggio, a San Siro ad ottobre. Nella vittoria di mercoledì sera c’è anche la firma di Nicolò Barella, centrocampista italiano autore di uno splendido gol all’inizio del match. L’ex stellina del Cagliari è in ascesa in termini di valore e prestazioni e attenzione a quello che sarà il futuro in sede di calciomercato.

Se dovesse arrivare un’offerta da almeno 70 milioni di euro, l’Inter potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di lasciar andare Barella. Il centrocampista nerazzurro sarebbe il sacrificato della prossima estate e, a queste cifre, forse l’unico per il club meneghino che potrebbe quindi evitare di privarsi di altri gioielli dell’organico, come ad esempio Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, addio Barella? Scelto il sostituto

In caso di partenza di Nicolò Barella, l’Inter potrebbe optare per un giocatore del campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, valutato circa 30 milioni di euro dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha dimostrato una grande duttilità ed una spiccata capacità sia di difendere che di offendere. E’ per questo che Koopmeiners potrebbe essere il profilo perfetto per l’Inter di Simone Inzaghi che andrebbe a sfidare anche il Milan di Stefano Pioli, club che ha mostrato interesse nei confronti della giovane mezz’ala.