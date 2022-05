Altro che Juventus: venti milioni, se ne va in Premier

Per la Juventus diventa tutto più difficile: irrompe la Premier League e con venti milioni arriva il via libera per l’addio

E’ tempo di rifondazione per la Juventus. Zero titoli in questa stagione e addii di peso già annunciati per l’estate. Andrà via Dybala a parametro zero, ma anche Giorgio Chiellini, condottiero di mille trionfi.

Un doppio saluto che indirizza le scelte sul mercato della società bianconera. Assodato che serve un centrocampista di primissimo livello, con Pogba e Milinkovic tra i candidati principali, occorrerà anche fare qualcosa di importante in difesa e attacco. Proprio per la retroguardia arrivano novità che potrebbero portare Cherubini a guardare ad altri obiettivi. La Premier League, infatti, è pronta a rientrare in scena per un difensore che i bianconeri seguono da almeno un anno. Si tratta di Nikola Milenkovic, legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel 2023.

La strategia della società viola è chiara: si lavora alla permanenza del giocatore serbo nella squadra di Italiano, con lo stesso Milenkovic che non ha mai nascosto di trovarsi bene a Firenze. Questo però non esclude l’ipotesi separazione che, visti i buoni rapporti tra le parti, sarebbe sicuramente consensuale. Anzi, come si legge su ‘Repubblica’, ci sarebbe già il prezzo giusto per far partire la trattativa: venti milioni di euro. Una buona notizia per la Juventus, che deve però fronteggiare l’insidia inglese.

Calciomercato Juventus, la Premier per Milenkovic

Con la qualificazione in Europa, la Fiorentina incasserebbe un discreto gruzzoletto che consentirebbe di programmare con ancora maggior fiducia il futuro. Questo però non significa non cedere davanti ad una giusta offerta. Quella per Milenkovic, come detto, è quantificata in venti milioni di euro e dalla Premier League arrivano interessamenti concreti.

Così, se per il rinnovo non dovessero esserci novità, il suo addio potrebbe diventare concreto e l’Inghilterra potrebbe essere la soluzione migliore per il calciatore, ma anche per la società. Con la Juventus sullo sfondo pronta a soffiare l’ennesimo calciatore alla società viola.