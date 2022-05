Addio alla Juve, piomba il Barcellona: intreccio con Simeone

Valzer di attaccanti tra Atletico Madrid e Barcellona: il club blaugrana spinge per un ritorno che non facilita il club di Andrea Agnelli

Il grande mercato degli attaccanti – da sempre le trattative più affascinanti sono quelle che riguardano i giocatori che fanno sognare i tifosi coi loro gol – è iniziato col colpo Erling Haaland da parte del City. Proseguendo poi, nello stesso giorno, con l’annuncio di Karim Adetemi come suo erede al Dortmund. Ovviamente il grosso dei movimenti deve ancora iniziare: all’orizzonte c’è un intreccio che riguarda anche la Juventus.

Nella riunione tra Atletico Madrid e Barcellona svoltasi ieri tra Miguel Angel Gil Marin (ad dei Colchoneros) e Mateu Alemany (dt dei catalani), si è parlato abbondantemente della situazione relativa ad Antoine Griezmann. Le ‘Peti Diable’, in prestito all’Atletico con obbligo condizionato di riscatto fissato a 40 milioni, è in attesa di conoscere il suo futuro. Fonti vicine alle due dirigenze avevano ipotizzato una tensione tra le parti per una presunta volontà del club della capitale di non riscattare il francese. Lasciando così il Barcellona col cerino in mano: Griezmann non farebbe parte del progetto tecnico di mister Xavi.

La svolta per Griezmann e le conseguenze sull’affare Morata

In realtà le due società sarebbero addivenute ad un accordo: l’Atletico riscatterà l’ex Real Sociedad nonostante una stagione forse al di sotto delle aspettative, e nel frattempo si impegnerà a mantenere il punto con la Juve sulla cifra concordata per il riscatto definitivo del bomber spagnolo da parte del club bianconero. Tradotto: niente sconto sui 35 milioni pattuiti due anni fa. Conseguenza: Morata tornerebbe a Madrid dove ad attenderlo ci sarebbe la proposta del Barça per averlo tra le proprie fila.

Essendo noto che il ds Federico Cherubini non intende sborsare la cifra pattuita per avere ancora Morata in bianconero il prossimo anno, vien da sè che l’asse Atletico-Barcellona pone la parola ‘fine’ sulle possibilità che il numero 9 della Juve faccia ancora coppia con Dusan Vlahovic il prossimo anno.