Ora Vlahovic è un problema: occhio al possibile addio immediato

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus di Massimiliano Allegri, non segna da diverse uscite e attenzione a clamorose ipotesi: le ultimissime di calciomercato

Sarà una sfida fondamentale quella di domani sera allo Stadio Olimpico di Roma fra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi.

I bianconeri, reduci dalla sconfitta esterna contro il Genoa, devono trovare il primo titolo della loro stagione, un’ancora di salvezza per un’annata non troppo convincente. In casa nerazzurra si spera invece nel cuscinetto Coppa Italia per evitare che la delusione per lo scudetto che sta sfumando sia troppo cocente. Fra i grandi protagonisti ci sarà senza dubbio Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus che, però, nelle ultime uscite ha deluso mostrando anche qualche malumore, una situazione stranissima, soprattutto pensando alle premesse con le quali il giocatore classe 2000 è arrivato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Sono 13 gettoni nel campionato italiano di Serie A per Vlahovic con la maglia della Juventus conditi da 6 gol realizzati. Un buon ruolino di marcia se non fosse però che l’astinenza dalla realizzazione ha raggiunto, con la sconfitta di Marassi, le tre gare consecutive e non contro avversari irresistibili. Inoltre, le immagini di un Vlahovic un po’ scontento al momento della sostituzione hanno fatto il giro del web e potrebbero cambiare il suo futuro anche in sede di calciomercato. Andiamo a scoprire perché.

Calciomercato Juventus, Vlahovic fa tremare i bianconeri

Gli ultimi atteggiamenti di Vlahovic preoccupano e non poco e potrebbero anche cambiare il futuro. In Germania ad esempio, il Bayern Monaco di Nagelsmann è alla caccia dell’erede di Robert Lewandowski e, visto l’arrivo di Haaland al City, i bavaresi potrebbero sfruttare i malumori di Vlahovic per affacciarsi in casa Juventus, magari mettendo sul tavolo addirittura una super offerta da 100 milioni di euro. Una cifra altissima che però, almeno per il momento, vedrebbe il muro della Vecchia Signora, intenzionata a puntare forte sul giocatore serbo per il futuro.