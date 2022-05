Ritorno di fiamma, affare con Arteta: occasione Milan

Non c’è il solo Sven Botman nell’agenda di mercato di Maldini per la difesa: all’orizzonte spunta un’occasione per un vecchio pallino

Impegnato sul campo a portare a termine la missione Scudetto – a 180′ dalla fine del campionato i rosoneri sono padroni del proprio destino – il Milan programma con attenzione e con ambizione anche la prossima stagione. Il club è chiamato a confermarsi in Serie A – la concorrenza sarà agguerritissima – e a fare più strada possibile in Champions League.

Stante la necessità di rinnovare il parco attaccanti – oltre ai problemi di sterilità mostrati durante l’anno, c’è da fare i conti anche con la carta d’identità di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud -la dirigenza sta lavorando alacremente anche sul reparto difensivo. Oltre al tormentone Botman – l’affare col Lille è in attesa di decollare – Maldini e soci potrebbero tornare con forza su un vecchio pallino. Seguito già due stagioni orsono. Il giocatore, di proprietà dell’Arsenal, ha disputato una stagione eccellente nell’Olympique Marsiglia, club in cui sta giocando in prestito. I Gunners potrebbero essere disposti a dirottare nuovamente il giovane francese verso altri lidi. Magari milanesi.

Milan-Saliba, ritorno di fiamma: decide l’Arsenal

Protagonista di un’annata ottima sotto la guida del tecnico Jorge Sampaoli, che lo ha schiertao in 51 occasioni tra campionao e coppe, William Saliba sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. L’accordo di prestito tra Arsenal e Marsiglia scade il 30 giiugno. Inizialmente il difensore centrale tornerà alla base, poi sarà la dirigenza inglese a decidere cosa fare. Arrivano le prime indiscrezioni sul pensiero di Arteta in merito. E sono ottime notizie per il club meneghino.

Secondo quanto riportato dal tabloid ‘TheMirror’, il Milan avrebbe fiutato la possibilità di riprovarci per il giovane francese. Sembra che che l’Arsenal valuti la possibilità di cederlo nuovamente in prestito la prossima estate, e questa sarebbe una soluzione non onerosa che potrebbe agevolare il Milan, impegnato invece col Lille in un colpo ‘solo cash’ per Sven Botman.