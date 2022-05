Addio de Ligt, colpo di scena: la richiesta della Juventus

Il futuro di Matthijs de Ligt resta sempre in bilico di settimana in settimana: tutto sarà più chiaro a breve, la richiesta della Juventus

Il centrale olandese della Juventus, de Ligt, ha vissuto momenti altalenanti in maglia bianconera dopo il suo exploit con l’Ajax: ad un passo dal Barcellona, ha optato per volare a Torino per imparare dai migliori difensori d’Europa.

Con Massimiliano Allegri il feeling è stato sempre incostante arrivando a dichiarazioni importanti alla stampa. Il suo futuro resta in bilico in vista della prossima stagione. Così ai microfoni di Tuttosport è tornato a parlare l’agente Beppe Bozzo che ha svelato anche il possibile futuro del centrale olandese: “La Juventus lo cederà non meno di 70 milioni”. Poi ha aggiunto dettagli importanti: “Non credo che nessuna società questa estate possa pagare i 120 milioni della clausola rescissoria. Al massimo possono pensarci in Inghilterra, però le big mi sembrano abbastanza coperte nel ruolo”.

de Ligt, la Juventus vorrebbe ripartire da lui

Con Chiellini e Rugani ormai verso l’addio definitivo, la compagine bianconera avrebbe intenzione di ripartire da de Ligt e Bonucci in vista della prossima stagione. Il centrale olandese andrebbe via soltanto in caso di offerta pazza, ma il periodo storico non lo permette. Inoltre, le big d’Europa non ha grossi problemi dal punto di vista difensivo con tanti ottimi giocatori in rosa. La Juventus lo vorrebbe blindare rifiutando così le numerose proposte che arrivano a Torino.