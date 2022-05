Luis Alberto sfugge via alle big: scambio inaspettato in Serie A

Luis Alberto potrebbe lasciare la Capitale a fine stagione: possibile scambio inaspettato in Serie A

Ormai da anni i top player della Lazio sono oggetto del desiderio di molti grandi club, non solo di Serie A ma anche europei e nel prossimo calciomercato estivo uno di loro potrebbe lasciare la Capitale.

Uno su tutti Milinkovic Savic che quest’anno è arrivato in doppia cifra di gol e assist e sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in Italia. Spicca sempre, però, anche Luis Alberto che anche quest’anno è andato in doppia cifra di assist, ben 10, e ha realizzato 5 gol. Nonostante le incomprensioni iniziali con Maurizio Sarri, ha trovato la sua collocazione tattica ideale e adesso sta esprimendo al meglio tutte le sue qualità. Il ‘Mago’ piace molto alle big di Serie A ma Claudio Lotito non fa sconti e chiede circa 40 milioni di euro per lasciarlo andare.

Luis Alberto al Napoli in cambio di Lozano

Un’idea che sta prendendo forma riguarda un possibile scambio tra Lazio e Napoli che coinvolgerebbe proprio Luis Alberto. Lo spagnolo potrebbe diventare un nuovo giocatore di Luciano Spalletti dalla prossima stagione e al suo posto Maurizio Sarri potrebbe accogliere Hirving Lozano.

L’attaccante messicano ha vissuto una stagione altalenante al Napoli: ha realizzato 6 gol tra campionato e coppe ma spesso ha dovuto osservare dalla panchina, vista la tanta concorrenza in attacco. Lozano potrebbe essere il sacrificato del Napoli per arrivare a Luis Alberto, un giocatore molto diverso ma che potrebbe fare al caso di Spalletti per colmare la partenza di un leader come Lorenzo Insigne. Uno scambio che manderebbe fuori gioco le big di Serie A per lo spagnolo bianco celeste.