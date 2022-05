Affare fatto per Gravenberch: trasferimento da 30 milioni

Giro di boa conclusivo per il trasferimento del centrocampista olandese in uscita dall’Ajax, sfumata la trattativa con la Juventus

Ryan Gravenberch, talentoso centrocampista olandese classe ’02, è destinato a lasciare l’Ajax con cui ha trascorso bellissimi momenti di rilevanza internazionale e profonda crescita professionale.

Ad aver ronzato attorno al cartellino del calciatore per diverso tempo è stata la Juventus, ma i tentativi non sono bastati a convincerlo ad affacciarsi su una realtà non sufficientemente stuzzicante. Secondo ‘Telegraaf’, il suo pallino è da sempre stato il Bayern Monaco, vicino più che mai a chiudere l’affare per 30 milioni di euro. La firma è dunque vicina, nel frattempo le parti sono impegnate a contrattare sugli ultimi bonus.