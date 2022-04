Altro stop per Ibrahimovic: quante partite salterà

Il Milan è in ansia per via dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic: ecco quante partite sarà costretto a saltare il campione svedese

Il problema più grande del Milan ad oggi sono sicuramente i gol. La squadra guidata da Stefano Pioli ha frenato più volte nell’ultimo periodo contro avversarie nettamente inferiori sulla carta. Più di ogni altra cosa, appunto, stanno mancando fantasia e precisione dalla trequarti in avanti.

L’obiettivo scudetto si è complicato parecchio, soprattutto perché ora il destino non è più nelle mani del ‘Diavolo’. L’Inter, infatti, è riuscita a portarsi ad una distanza di 2 punti in classifica dai cugini capolisti, sempre con il jolly della sfida da recuperare in tasca. Di conseguenza la ‘Beneamata’ è potenzialmente prima e il suo stato psicofisico è di gran lunga migliore al momento, dopo la vittoria sporca ma molto efficace nel Derby d’Italia. Pioli continua a cercare una soluzione per ritrovare brillantezza sotto porta, ma parallelamente deve affrontare la grana Ibrahimovic. L’ex Barcellona e PSG sarà costretto a stare lontano dai campi per una decina di giorni, a causa del sovraccarico al ginocchio accusato alla vigilia del match contro il Torino.

Milan, Ibrahimovic salta la gara col Genoa

Il campione svedese, dunque, salterà la prossima uscita a San Siro col Genoa (in programma venerdì 15 alle ore 21:00) e dovrà svolgere terapie a Milanello. Non mancheranno, invece, Ante Rebic, Samu Castillejo e Ismael Bennacer. Il croato e lo spagnolo sono tornati in gruppo nella seduta di allenamento odierna, mentre il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato – come Romagnoli – sul campo col pallone. A breve dovrebbe riunirsi al resto dei compagni.