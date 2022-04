Il nuovo bomber lo mette in panchina: lo prende la Juventus

Saranno settimane intense per la Juventus per arrivare a colpi suggestivi in vista del futuro: rischia la panchina, occasione d’oro

Un intreccio in vista della prossima stagione per quanto riguarda i migliori giocatori a disposizione: la Juventus pensa al futuro per allestire una rosa super competitiva.

L’occasione potrebbe arrivare da Barcellona con la situazione di Ansu Fati da monitorare attentamente. Il talentuoso giocatore blaugrana ha ereditato la maglia numero dieci da Messi, ma i tanti infortuni gli hanno impedito di essere protagonista. Così ora si sta allenando a mille per tornare competitivo al massimo per un posto da titolare sotto la gestione di Xavi.

Il Barcellona sarebbe ad un passo dalla chiusura per il colpo di Robert Lewandowski: l’attaccante polacco potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo tanti anni. Con la presenza di Aubameyang, lo spazio per Ansu Fati sarebbe ridotto venendo così relegato a panchinaro di lusso.

Calciomercato, Ansu Fati occasione d’oro per la Juve

In questo modo la Juventus sarebbe sul punto di pensare al colpo da urlo in vista della prossima stagione. Ansu Fati farebbe proprio al caso di Massimiliano Allegri per innalzare il tasso tecnico della formazione bianconera. Al momento si trattano soltanto di idee suggestive per preparare l’assalto nelle prossime settimane. Il Barcellona continua ad essere protagonista sia in campo che sul fronte calciomercato con il cambio di marcia grazie all’arrivo di Xavi.