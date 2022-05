Conte ne prende due: 35 milioni a Inter e Juve

Antonio Conte torna a fare la spesa in Serie A: pronta l’offerta a Inter e Juventus per il doppio colpo estivo

Solo due partite alla chiusura della Serie A, con la corsa scudetto che resta viva. Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia fino alla fine anche se, le attenzioni delle grandi squadre italiane, è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato. Ed al mercato estivo sta già pensando anche Antonio Conte che per il suo Tottenham vuole il meglio ed è per questo che sta valutando quelle che potrebbero essere le operazioni giuste per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’.

L’allenatore leccese avrebbe messo diversi profili nel suo personalissimo mirino in vista della prossima estate. Occhi in casa Juventus ed Inter, con due nomi in particolare per i quali Conte avrebbe in mente già una determinata cifra per convincere le sue due ex società ad accettare la cessione.

Non solo McKennie: Conte fa tremare anche l’Inter

Il primo nome sulla lista di Antonio Conte, non è una novità, è quello di Weston McKennie. Il centrocampista texano che piace ad Allegri, può finire per partire in direzione Londra dove Conte già a gennaio aveva sondato il terreno, salvo poi dare il benvenuto a Bentancur e Kulusevski.

Anche l’Inter, però, rischia di perdere una pedina preziosa per il prossimo anno. Si tratta di Stefan de Vrij, in scadenza tra un anno con la ‘Beneamata’ e che non ha ancora rinnovato il contratto. L’offerta per lo statunitense sfiorerebbe i 17 milioni di euro, quella per il centrale ex Lazio circa 18.

Un esborso economico da 35 milioni che può strappare alla Serie A due protagonisti per il 2022/23: McKennie più de Vrij, Juventus ed Inter sono avvisate.