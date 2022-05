Colpo a sorpresa, il Milan lo firma a parametro zero

Possibile occasione dalla big europea per il Milan di Maldini e Massara. Tutti i dettagli sul colpo a zero

Lo scudetto 2021-2022 si deciderà in volata, e come non accadeva ormai da decenni a contenderselo saranno Inter e Milan.

I rossoneri sono al momento a +2 e con il vantaggio degli scontri diretti, potendosi così permettere anche un pareggio tra Atalanta e Sassuolo. I campioni d’Italia in carica, invece, non possono più sbagliare e devono necessariamente sperare in un ko della squadra di Pioli. In mezzo ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus di Allegri. Un rush finale e dei verdetti che influenzeranno inevitabilmente anche il calciomercato estivo. Di questo, però, si parlerà solo dopo la conclusione del campionato nonostante i tanti giocatori in bilico soprattutto in casa Milan. Occhi puntati anche sulla possibile occasione per la difesa.

Calciomercato Milan, occasione Zagadou dal Borussia Dortmund: i dettagli

Come noto, il capitano Alessio Romagnoli è sempre più in bilico con un rinnovo che ancora non arriva. Il difensore potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero e Maldini e Massara si stanno già guardando intorno. Oltre ai nomi già accostati, un’importante occasione potrebbe arrivare dalla Bundesliga e dal Borussia Dortmund. Dan-Axel Zagadou, statuario difensore francese classe 1999, è infatti in scadenza a giugno e salvo sorprese non rinnoverà il contratto con il club tedesco. Il centrale potrebbe prendere il posto di Romagnoli, anche lui a parametro zero. Staremo a vedere.