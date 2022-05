Affare già fatto e effetto domino: 70 milioni per Lautaro

Erling Haaland scuote completamente il calciomercato internazionale. Il centravanti norvegese va in direzione Manchester City e il Borussia Dortmund pensa ad un big di Serie A

Il primo colpo pronto a scuotere in maniera decisa la prossima estate di calciomercato si prepara a piazzarlo il Manchester City. Fari puntati su Erling Haaland, tra i talenti più floridi del calcio europeo e pronto al grandissimo salto dopo un paio di stagioni di livello stellare con la maglia del Borussia Dortmund. In giallonero il norvegese mantiene quasi la media di un gol a partita e sembra avere ancora ampi margini di miglioramento, motivo per cui sarà con ogni probabilità uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni di mercato.

Haaland ha già superato le visite mediche nella città britannica ed è subito ripartito per Dortmund con l’annuncio ufficiale come ultimo step prima di certificare il grandissimo colpo del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo l’ennesima delusione raccolta quest’anno punta dritto alla Champions League. I Citizens verseranno nelle casse del BVB i 75 milioni della clausola rescissoria per liberare il centravanti classe 2000 che percepirà anche un maxi stipendio.

Calciomercato Inter, Haaland spinge ‘via’ Lautaro Martinez: il Borussia Dortmund può farci un pensierino

Scuote quindi il mercato internazionale il Manchester City, iniziando un valzer di attaccanti che potrebbe infiammare l’estate di trasferimenti. Tanti infatti i bomber che potrebbero cambiare maglia: da Gabriel Jesus a Mbappe, passando per Lewandowski e Icardi. Lo stesso Borussia Dortmund sarà chiamato a sostituire Haaland con un altro attaccante talentuoso e di respiro internazionale che sia in linea con la politica del club.

Il BVB potrebbe infatti andare a cercare un bomber anche con caratteristiche diverse rispetto al norvegese purchè non sia troppo avanti con l’età. Con i soldi di Haaland il club tedesco potrebbe lanciare anche un assalto a Lautaro Martinez, classe 1997 dall’ampio potenziale, per il quale potrebbe mettere quindi sul piatto 70 milioni di euro che potrebbero far anche riflettere l’Inter, che un addio del Toro vorrebbe però monetizzarlo al massimo. Il Dortmund dal canto suo difficilmente, pur essendo la seconda forza tedesca, affascinerebbe Lautaro Martinez.