Lo vuole Allegri ma lo compra il Milan: 55 milioni di euro

Uno degli uomini richiesti da Allegri per la sua Juventus può saltare, sull’attaccante c’è anche il Milan

La partenza di Dybala necessiterà un investimento sul mercato per la Juventus. Con un Kean che non incide, inoltre, il reparto offensivo ha bisogno di un giocatore pronto e di spessore che possa integrarsi subito con Allegri e la Serie A.

Sulla lista della spesa del tecnico livornese c’è Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano, data l’abbondanza del Manchester City, non è un imprescindibile per Guardiola e potrebbe voler cambiare aria per essere protagonista. La Juventus, però, potrebbe essere anticipata dal Milan.

Gabriel Jesus è il regalo di Investcorp: pronti 55 milioni

Con la nuova proprietà non sono cambiati i piani del Milan sul mercato. Per i canoni rossoneri, quindi, Gabriel Jesus sarebbe un profilo ideale: classe ’97, con esperienza alle spalle e con un costo non ancora esagerato.

Maldini potrebbe pensare di investire circa 55 milioni per il numero nove del City. La base sarebbe di 40, mentre gli altri 15 sarebbero spartiti tra bonus più o meno realizzabili. Per la Juventus sarebbe una beffa notevole che la costringerebbe a cambiare i piani per il futuro.