30 milioni dalla Premier: Juventus anticipata

Juventus e Milan avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo, ma dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta da 30 milioni

Destini completamente diversi per Juventus e Milan in questo finale di stagione, ma entrambe con un trofeo da giocarsi. Infatti i bianconeri dovranno sfidare l’Inter in finale di Coppa Italia, mentre i rossoneri continuano a lottare con i nerazzurri per la vittoria dello scudetto.

In chiave calciomercato invece sia Juventus che Milan avrebbero puntato il mirino in casa Atletico Madrid. Ma ad anticipare i due club italiani, ovviamente soprattutto i bianconeri che ci puntano concretamente per il post Alex Sandro potrebbe essere un club inglese con una offerta da 30 milioni che taglierebbe fuori tutti.

Il Newcastle fa sul serio per Renan Lodi: offerta da 30 milioni. Juventus anticipata

Finale di stagione sempre più vicino e si inizia a pensare ai rinforzi per la prossima stagione. Juventus e Milan sembrerebbero aver puntato il mirino in casa Atletico Madrid, precisamente su Renan Lodi, terzino sinistro dei ‘Colchoneros’. Ad anticipare i due club italiani però potrebbe essere il Newcastle. Il club inglese passato in mano agli sceicchi potrebbe infatti presentare un’offerta da 30 milioni che escluderebbe definitivamente Juventus e Milan dalla corsa al terzino brasiliano.