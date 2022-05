Contatti con la Juventus: 25 milioni per l’erede di Chiellini

La Juventus valuta il post Chiellini: ipotesi sorprendente per l’erede del pilastro di Massimiliano Allegri

Archiviata la sfida contro il Genoa, arriva adesso il momento cruciale per la Juventus di Massimiliano Allegri. Mercoledì la finale di Coppa Italia contro l’Inter per quello che, a conti fatti, potrebbe essere l’unico trofeo alzato dalla ‘Vecchia Signora’ in questa stagione. Chiudere vincendo l’attuale annata per poi proseguire da agosto, visto l’imperativo categorico di tornare a vincere a partire dall’annata che verrà.

Molto del futuro di questa Juventus passerà dal calciomercato estivo, il palcoscenico ideale per rinforzare sin da subito la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. C’è tanto da valutare tra entrate e, soprattutto, uscite. Attenzione ai big che quindi possono dire addio: uno di questi potrebbe essere Giorgio Chiellini. Il difensore toscano è in scadenza nel 2023 e all’alba dei 38 anni, è ormai vicino ad appendere gli scarpini al chiodo.

Allegri esulta: ecco l’erede di Chiellini

Ecco quindi che la società di Andrea Agnelli potrebbe cogliere al volo l’occasione per quello che sarà il futuro di Chiellini in bianconero. Alla Juventus potrebbe venire offerto il cartellino di Marcos Senesi, talento italo-argentino in forza al Feyenord e già accostato a Fiorentina, Roma e Napoli nei mesi scorsi.

Adesso Senesi, classe 1997 e reduce da 46 presenze con 3 reti e 3 assist vincenti, potrebbe diventare davvero l’erede di Chiellini.

Il club olandese valuta il 24enne di Concordia non meno di 25 milioni di euro: la ‘Vecchia Signora’ valuterà il da farsi.