Guardiola batte Allegri: scambio e super colpo

La Juventus rischia di veder sfumare uno dei suoi grandi obiettivi per l’estate: il City di Guardiola fa infuriare Allegri

Non c’è solo la sfida con il Genoa nei pensieri di Massimiliano Allegri che, con il Napoli ad un passo, può provare a portare la sua Juventus al terzo posto al termine dell’attuale Serie A. Il club bianconero non smette di pensare a quello che accadrà nella prossima estate che precederà la stagione che, per forza di cose, sarà all’insegna del rilancio. Un calciomercato da assoluta protagonista attende la ‘Vecchia Signora’ che può tornare a valutare una delle stelle del Barcellona che, da mesi, gravita nei pensieri dei dirigenti juventini.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe già ben chiare le idee per la prossima stagione. Una rivoluzione attende la squadra allenata da Xavi che, al termine dell’attuale stagione che ha certamente deluso le aspettative, potrebbe vedere cambiare diverse pedine.

La stella va al City: scambio e Juve al tappeto

Dalle entrate alle uscite, un nome su tutti intriga diversi club europei, Juventus in primis. Si tratta di Frenkie de Jong, arrivato per ben 85 milioni di euro dall’Ajax nell’estate 2019 e destinato a cambiare aria in estate. Ad averla vinta sarà con ogni probabilità il Manchester City che, con una proposta di scambio, ha intenzione di regalare a Pep Guardiola il gioiello olandese.

L’idea dei ‘Citizens’ è quella di provare ad inserire uno tra Aymeric Laporte e Bernardo Silva, per convincere i catalani a cedere il talento classe 1997.

In questa stagione de Jong ha collezionato 44 presenze complessive, con 4 reti e 5 assist vincenti agli ordini di Xavi.