Esubero per esterno: nuovo affare tra Juve e Conte

Terza possibile operazione nel giro di pochi mesi tra la Juventus e il Tottenham di Conte e Paratici. Ecco tutti i dettagli

Kulusevski, “nostro al cento per cento” ha detto giovedì in conferenza Antonio Conte, e Bentancur i primi due protagonisti del nuovo asse di calciomercato Torino-Londra inauguratosi lo scorso gennaio. Asse che, in caso di permanenza agli ‘Spurs’ dello stesso tecnico salentino e di Paratici, potrebbe ulteriormente rinsaldarsi.

Stavolta potrebbero però essere la Juventus a bussare a casa della società londinesi per proporre uno scambio alla pari o quasi. Il giocatore che Cherubini e soci possono decidere di puntare è Lucas Moura, esterno brasiliano tanti anni fa vicinissino all’Inter e ora non certo centrale nei piani di Conte. Il ventinovenne di San Paolo può invece fare molto al caso di Allegri, il quale nella prossima stagione sarebbe intenzionato a giocare con il 4-3-3. Moura, che ha un contratto fino a giugno 2024 da circa 5 milioni a stagione ed è assistito dagli stessi agenti di Antony, nome gradito per il post Dybala, potrebbe rappresentare una valida alternativa ai titolari, sia a Chiesa che a Morata ammesso che venga riscattato.

Calciomercato Juventus, Rabiot o Alex Sandro in cambio di Lucas Moura

Al Tottenham, la dirigenza juventina potrebbe offrire il cartellino di uno dei giocatori che il club presieduto da Andrea Agnelli ha intenzione di sbolognare per ragioni tecniche ed economiche. Gli indiziati sono Rabiot e Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno 2023.