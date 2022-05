Gol e tanti assist, la Juventus trova l’erede di Alex Sandro

Nome a sorpresa per la fascia sinistra della Juventus: ecco il possibile jolly con gol e assist nelle gambe. Tutte le cifre e i dettagli

Sta prendendo forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo una prima stagione transitoria, il tecnico bianconero ha già fissato l’obiettivo per la prossima stagione: la Juve vuole tornare a competere per lo scudetto e ha già anticipato al calciomercato invernale l’investimento più importante.

Oltre a Dusan Vlahovic, è stata subito colta anche l’occasione Zakaria per rinforzare il centrocampo. La dirigenza ha poi deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, e sta pensando di affidare la maglia numero 10 a Federico Chiesa. In estate saluterà anche il capitano, Giorgio Chiellini, e con ogni probabilità un altro senatore come Alex Sandro. Sembra ormai arrivata al capolinea l’avventura in bianconero del terzino brasiliano, con la società che si sta guardando già intorno per la sua successione.

Calciomercato Juventus, occhi su Angelino del Lipsia

Sul taccuino di Cherubini potrebbe finire anche il nome di Angelino del Lipsia. L’esterno spagnolo scuola Manchester City si è confermato anche nel corso di questa stagione, dove ha all’attivo 3 gol e ben 13 assist tra Bundesliga e coppe europee. Il classe 1997 è uno dei giocatori emergenti sulle fasce e rappresenterebbe un importante jolly, alla Cuadrado, per Massimiliano Allegri. Dotato di un gran sinistro, è infatti in grado di ricoprire il doppio ruolo sia come terzino che come esterno sinistro. La sua valutazione si aggira già intorno ai 30 milioni di euro. Potrebbe dunque essere Angelino il grande investimento della Juventus per il post Alex Sandro.